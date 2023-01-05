Мнение: Обвиняя жертву

Помнится, меня всегда возмущало, что виновниками практически любых авиакатастроф у нас в стране неизменно объявляли…пилотов. Погибших, замечу, пилотов. Это был попросту стандарт: происходит авиакатастрофа, приезжают инспектора и расследователи, через какое-то время выдают заключение: виноваты летчики. Я, честно говоря, даже не помню, чтобы когда-то было иначе, хотя бы для разнообразия. Например – пришли бы к выводу, что самолет был как-то не так подготовлен к полету (то есть виновны аэродромные службы). Или – что виновны технические неисправности, слишком большой износ… Боже упаси! Это ведь тогда упадет жирная тень, чего доброго, на производителей!

Поэтому – только пилоты. «Мертвые сраму не имут». Почему разбился самолет? – Да это ж летчики летать не умеют! И всё, концы в воду.

То есть обвиняли всегда самых слабых – людей. К тому же – мертвых, которые уж точно не смогут себя защитить. Какое дело до того, что они погибли лютой смертью, а на них и после смерти будет висеть несмываемое клеймо? Зато ОТЧЕТНОСТЬ. Комар носу не подточит. Виновные найдены, но делать ничего не надо, потому что они уже и так в могиле.

Цинизм был какой-то потрясающий. Я не то что считаю летчиков безгрешными агнцами – наверняка аварии по вине пилотов были и будут. Но ведь не все же, черт возьми, 100% везде и всегда?! Ведь такого попросту не может быть, чисто по теории вероятностей! Все-таки тут дело не в летчиках – дело в стране. Стране во власти обнаглевшей бюрократии, которую правда вообще не интересует – ей важно, чтобы быстро, с минимумом напряжения и ОТЧЕТНОСТЬ в порядке.

И это – общее правило, что подтверждает дело из совсем другой области: Макеевка. Вроде бы не гражданские, а военные, не воздух, а земля… а принцип тот же. Минобороны денек подумало – да и обвинило в гибели мобилизованных… самих же мобилизованных. Вали на мертвых! Они не возразят. Мобилизованные, как теперь официально приказано верить, погибли, потому что… слишком много звонили по телефонам. Сами виноваты. Концы в воду. Всё как всегда.