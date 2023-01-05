Вот это затравочка! – Личное мнение
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За пять дней до выхода мемуаров запасного наследничка Виндзоров Гаррика, в прессу просочились детали книги.
«Он схватил меня за воротник, порвал цепочку и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня», — описывает Гарри нападение принца Уильяма.
Фото: Соцсети
И случилось это не в детстве, а всего три года назад!
Началось всё с того, что Уильям приехал к Гарри и назвал Меган грубой, резкой и трудной.
Гарри попросил успокоиться и не цитировать ему эпитеты о жене из прессы. Налил стакан воды и сказал, что ожидал от брата больших чувств.
Уильям однако не успокоился. Сказал, что хочет помочь младшему брату. Ну, видимо, помощь заключается в том, чтобы открыть Гарри глаза на Меган, и для этого нужно цитировать оскорбления в адрес жены.
«Ты серьезно? Помочь мне? Извини, это ты так называешь? Помочь мне?»
Тут Вилли поставил стакан воды и завалил Гарри на собачью миску, осколки которой впились в спину запасного наследника.
Затем Ульям стал требовать, чтобы и Гарри ему врезал, но младший брат отказался и попросил выйти вон.
Через какое время Уильям вернулся и попросил не рассказывать обо всём Меган. Испугался, наверное.
Не знаю, чем заняты сейчас члены королевской семьи в Виндзоре, но то, что Гарри хороший писатель — факт. Хорошая затравочка для книги, её точно раскупят.
Конечно, кто-то обязательно скажет, что Гаррик и Меган должны молчать, но я с этим мнением не согласна.
Ребята должны говорить. Им больно. У Гарри в спине осколки миски. А какая боль в душе, вообще сложно представить.
Интересно, а что Меган напишет в своих мемуарах?
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Источник: Лена Миро
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