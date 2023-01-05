 

Вот это затравочка! – Личное мнение

05.01.2023, 15:15, Разное
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За пять дней до выхода мемуаров запасного наследничка Виндзоров Гаррика, в прессу просочились детали книги.

«Он схватил меня за воротник, порвал цепочку и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня», — описывает Гарри нападение принца Уильяма.


Фото: Соцсети

И случилось это не в детстве, а всего три года назад!

Началось всё с того, что Уильям приехал к Гарри и назвал Меган грубой, резкой и трудной.

Гарри попросил успокоиться и не цитировать ему эпитеты о жене из прессы. Налил стакан воды и сказал, что ожидал от брата больших чувств.

Уильям однако не успокоился. Сказал, что хочет помочь младшему брату. Ну, видимо, помощь заключается в том, чтобы открыть Гарри глаза на Меган, и для этого нужно цитировать оскорбления в адрес жены.

«Ты серьезно? Помочь мне? Извини, это ты так называешь? Помочь мне?»

Тут Вилли поставил стакан воды и завалил Гарри на собачью миску, осколки которой впились в спину запасного наследника.

Затем Ульям стал требовать, чтобы и Гарри ему врезал, но младший брат отказался и попросил выйти вон.

Через какое время Уильям вернулся и попросил не рассказывать обо всём Меган. Испугался, наверное.

Не знаю, чем заняты сейчас члены королевской семьи в Виндзоре, но то, что Гарри хороший писатель — факт. Хорошая затравочка для книги, её точно раскупят.

Конечно, кто-то обязательно скажет, что Гаррик и Меган должны молчать, но я с этим мнением не согласна.

Ребята должны говорить. Им больно. У Гарри в спине осколки миски. А какая боль в душе, вообще сложно представить.

Интересно, а что Меган напишет в своих мемуарах?

Источник: Лена Миро


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