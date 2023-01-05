Эрдоган заявил о возможности переноса президентских выборов в Турции на более ранний срок
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Выборы президента Турции могут быть перенесены на более ранний срок, сообщил нынешний глава государства Тайип Эрдоган.
Президентские и парламентские выборы намечены в Турции на 18 июня, передает РИА «Новости».
На заседании партии Эрдоган напомнил о важности выборов 2023 года, дату которых планируется обносить, возможно с учетом сезонных условий.
Ранее газета «Коммерсант» писала, что Восток и Запад попали в зависимость от Эрдогана, однако его шансы на победу в выборах пока не удается определить.
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