 

Эрдоган заявил о возможности переноса президентских выборов в Турции на более ранний срок

05.01.2023, 15:10, Новости дня
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Выборы президента Турции могут быть перенесены на более ранний срок, сообщил нынешний глава государства Тайип Эрдоган.

Президентские и парламентские выборы намечены в Турции на 18 июня, передает РИА «Новости».

На заседании партии Эрдоган напомнил о важности выборов 2023 года, дату которых планируется обносить, возможно с учетом сезонных условий.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что Восток и Запад попали в зависимость от Эрдогана, однако его шансы на победу в выборах пока не удается определить.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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