 

Forbes назвал Маска, Безоса, Цукерберга, Пейджа и Брина «главными неудачниками» 2022 года

05.01.2023, 15:10, Новости дня
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В списке пяти потерявших больше всего денег миллиардеров в мире в 2022 году оказались Джефф Безос и Илон Маск, последний потерял больше всех – 125 млрд долларов, пишет Forbes.

Главными «неудачниками» 2022 года стали Илон Маск, Джеф Безос, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж и Сергей Брин, информирует Forbes.

Их совместное состояние уменьшилось на 378 млрд долларов.

Маск стал беднее на 125 млрд долларов, акции Tesla обвалились на 65%, больше всего акции упали после анонса покупки Twitter. К концу 2022 года его состояние оценивалось в 147 млрд долларов, к третьему января оно снизилось до 137 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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