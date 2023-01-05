Forbes назвал Маска, Безоса, Цукерберга, Пейджа и Брина «главными неудачниками» 2022 года

В списке пяти потерявших больше всего денег миллиардеров в мире в 2022 году оказались Джефф Безос и Илон Маск, последний потерял больше всех – 125 млрд долларов, пишет Forbes.

Главными «неудачниками» 2022 года стали Илон Маск, Джеф Безос, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж и Сергей Брин, информирует Forbes.

Их совместное состояние уменьшилось на 378 млрд долларов.

Маск стал беднее на 125 млрд долларов, акции Tesla обвалились на 65%, больше всего акции упали после анонса покупки Twitter. К концу 2022 года его состояние оценивалось в 147 млрд долларов, к третьему января оно снизилось до 137 млрд долларов.

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