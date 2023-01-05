Глава организации инвалидов после поручений Путина выразил надежду на скорое решение проблемы приобретения протезов

«Мы очень рады, что глава государства уделил внимание проблемам инвалидов – и нашим предложениям нашлось место в перечне поручений», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель организации инвалидов «Опора» Елена Волохова. По итогам встречи президента с людьми с ограниченными возможностями, даны поручения правительству. В их числе – предоставление инвалидам возможности покупать протезы с помощью электронных сертификатов.

С конца 2021 года у российских инвалидов появилась возможность получать средства реабилитации (костыли, трости, ортопедическую обувь, слуховые аппараты и т.д.) при помощи электронных сертификатов. «Но приобрести протезы в течение всего прошедшего 2022 года было невозможно. Мы составляли письма, подавали обращения – работали с министерством труда, старались дать им обратную связь, сообщить о проблеме», – рассказала Елена Волохова, руководитель Всероссийского общество инвалидов с ампутациями конечностей и иными нарушения функций опорно-двигательного аппарата «Опора».

Собеседница подчеркнула, что в течение всего года – пока проходила апробации сертификатов, в организацию «Опора» приходили жалобы. «Мы били тревогу, начиная с лета. Но и к концу года оставалось очевидным, что нормативная база совершенно не достаточна для того, чтобы заработали сертификаты именно по протезам», – отмечает Волохова.

Но стали ясны и более общие проблемы, указывает руководитель организации «Опора». «Я ранее обращала внимание в своих выступлениях – обратите внимание на разброс цен, который есть сейчас, при работе электронного сертификата. Например, человек покупает коляску – стоит она, условно, 25 тыс. рублей. А электронный сертификат стоит 20 тыс. – то есть человеку придется доплачивать. А компенсацию инвалид получит уже, скажем, на 16 тыс. рублей. Это касается не только колясок, но и других средств реабилитации. И эти вопросы мы обсуждали с Минтруда», – сообщила Волохова.

Очень радует то, что вопросы инвалидов удалось обсудить на самом высоком уровне, отмечает собеседница. Напомним, что 2 декабря прошлого года Владимир Путин провел встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и с представителями общественных организаций, объединяющих таких людей, и помогающих им. «На встрече с президентом я передала президенту просьбу обратить внимание на то, чтобы Минтруда ускорило бы работу по электронным сертификатом, в том числе – по части протезов», – отметила Волохова.

30 декабря на сайте Кремля появилось сообщение о том, что глава государства утвердил перечень поручений по итогам общения с общественниками и инвалидами. В частности, правительству дано задание расширить возможности использования электронного сертификата, который позволяет инвалидам приобретать «отдельные виды товаров, работ и услуг». Необходимо предусмотреть возможность приобрести с помощью сертификата, в том числе, и протезы. Об исполнении поручения глава правительства Михаил Мишустин должен отчитаться до 1 июня.

«Мы очень рады, что глава государства уделил внимание проблемам – и нашим предложениям нашлось место в перечне поручений. Это очень приятно, но, конечно, мы переживаем – так как остаемся без протезов. В нынешнее время, с учетом сложной ситуации, работать нужно очень быстро», – высказала пожелание руководитель организации инвалидов «Опора».

Добавим, что по итогам встречи 2 декабря Елена Волохова рассказала о том, что «Опора», в числе других профильных НКО получила финансирование из Фонда президентских грантов. «Мы работаем в рамках программы комплексной реабилитации, в частности, помогаем людям с ампутацией конечностей. Мы помогаем устранять пробелы в реабилитационных программах, даем обратную связь профильным структурам по медико-социальной экспертизе», – рассказала тогда руководитель общественной организации.

Кроме того, Волохова отметила: «Судя по дискуссии на встрече, Путин считает, что улучшение качества жизни людей, в том числе имеющих особенности по здоровью, будет достигнуто за счет вложений в науку. Будущее за новыми разработками в сфере протезирования».

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