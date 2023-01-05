 

Смерть и тяжелая болезнь: Обреченная Мельникова решила уехать в монастырь

05.01.2023, 15:08, Разное
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Когда-то звезда сериала “Улицы разбитых фонарей” Анастасия Мельникова восхищала россиян своей красотой и искромётным юмором. Но все вмиг изменилось. Российская актриса театра и кино, телеведущая, политический деятель Анастасия Мельникова рассказала за последний год перенесла много тяжелых потерь. 53-летняя актриса пережила три потери за 2022 год. Сначала умерла ее мать, потом старший брат, а потом гражданский муж, с которым она жила десять лет.

Из-за трагедии Анастасия Мельникова сильно изменилась. Заслуженную артистку России просто не узнать, ведь все потрясения отразились на ее внешности.

Кроме того, Мельникова столкнулась с болезнями. Звезде сделали несколько операций, но окончательно она так и не излечилась. В студии программы “Судьба человека” Анастасия Мельникова рассказала о том, что из-за болезни у нее начались проблемы с ногами. После нескольких операций врачи заявили, что дальше лечить можно только терапевтическими методами. Выходит, что окончательно это е излечимо. Чем именно страдает Мельникова, неизвестно.

Новый год Мельникова отметила дома с дочерью Машей. На Рождество она планирует поехать в Зеленецкий монастырь, где она уже однажды была летом.


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