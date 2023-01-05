Стало известно о нападении на невесту Александра Петрова

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05.01.2023, 15:07, Разное
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Мальдивы – место притяжения для российских знаменитостей. Сейчас там отдыхают, например, народная артистка России Лариса Долина и балерина Анастасия Волочкова. На островах находится и возлюбленная 33-летнего Александра Петрова Стася Милославская. Девушка охотно делится в соцсетях снимками с отдыха.

Так поклонники узнали, что во время отдыха 27-летняя избранница Петрова подверглась нападению. По словам актрисы, занимаясь дайвингом, она увидела крупную рыбу, которая неожиданно стала атаковать. Как выяснилось позже, Стася встретила синеперого балистода.

К счастью, Милославская смогла увернуться от нападавшей на нее рыбы. Теперь актриса знает, что
синеперый балистод опасен, особенно во время нереста. “Спасибо, что живая”, – написала молодая кинодива, а также прикрепила несколько видеозаписей, сделанных под водой.

Напомним, Александр Петров и Стася Милославская состоят в романтических отношениях почти четыре года. Пара познакомилась на съемках фильма “Стрельцов”. В прошлом году в Сети стали судачить о возможной свадьбе двух сердец. Что же говорят сами влюбленные? Об этом писали “Дни.ру” ранее.


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