Русские броши в коллекции Елизаветы II

В британской королевской шкатулке находится довольно много драгоценностей, некогда принадлежавших российской императорской семье. Это не только броши – но и бриллиантовые диадемы, и жемчужные тиары, и роскошные колье, браслеты, кольца. Все это оказалось в Великобритании неслучайно: правящие династии России и Англии заключали браки между собой вплоть до середины XX века! Так, супруг королевы Елизаветы II принц Филипп был праправнуком русского царя Николая I, а последняя российская императрица Александра Федоровна приходилась внучкой британской королеве Виктории.

Елизавета II очень любила винтажные украшения и хорошо понимала, насколько важна преемственность поколений и память о прошлом. Королева не только приобретала ювелирные украшения, но и получала их в наследство и передавала своим потомкам. Настоящими жемчужинами этой невероятной коллекции можно считать старинные русские винтажные броши, выполненные из императорских сапфиров, бриллиантов и жемчуга. Эти изделия королева Елизавета нередко надевала на светские мероприятия и протокольные встречи. И вообще, кажется, ни разу не появилась на публике без этого характерного аксессуара – броши.

Сапфировая брошь с жемчугом

В 1994 году, когда королева приезжала в Россию с официальным визитом, на встречу с президентом Ельциным она надела голубое пальто, украшенное брошью, некогда принадлежащей матери нашего последнего царя – Николая II. Огромный цейлонский сапфир-кабошон, обрамленный несколькими рядами белых бриллиантов с жемчужной подвеской в виде капли, в 1866 году был подарен на свадьбу будущей императрице Марии Федоровне. Подарила ей эту брошь родная сестра – британская королева-консорт Александра Датская (которая, кстати, зародила в те времена в Европе ювелирную моду на тиары в русском стиле). Однако броши было суждено вернуться «в родное гнездо»: в 1930-х годах наследникам императрицы пришлось продать украшение британской королеве Марии Текской, бабушке Елизаветы II. А уже в 1952 году она подарила его своей внучке.

Считается, что у императрицы Марии Федоровны была полная сапфировая парюра – то есть большой набор украшений, состоявший из тиары, двух брошей, ожерелья и корсажного украшения. После революции членам царской семьи приходилось спешно уезжать из России и продавать имущество, чтобы выжить – так великолепная парюра была по частям распродана наследниками. Несомненно, брошь с каплевидным жемчугом и большим синим сапфиром оказалась не единственной ее деталью, приобретенной британцами.

Другие броши императрицы Марии Федоровны с сапфиром и бриллиантами

Мария Федоровна очень любила сапфиры – в прочем, как и современные представители британской монархии. У королевы Елизаветы II было еще как минимум две сапфировые броши, очень напоминающие детали той самой императорской парюры. Одна представляет собой 130,5 каратный бирманский сапфир, окруженный 22 крупными бриллиантами, вторая, очень похожая, – окружена 18 бриллиантами. Елизавета II часто их надевала, и порой эти два украшения даже путают, принимая за одно – но все-таки они различаются.

Эти две броши также приобрела бабушка королевы Елизаветы Мария Текская, которая высоко ценила русское ювелирное искусство. Первая брошь была изготовлена в 1841 году в качестве подарка на свадьбу будущему императору Александру II и его невесте Марии Александровне. Вторая брошь принадлежала непосредственно императрице Марии Федоровне и была куплена у ее дочери в 1928 году.

Кстати, одно из любимых украшений принцессы Анны, дочери Елизаветы II – жемчужный чокер с огромным сапфиром – тоже принадлежало некогда российской императрице Марии Федоровне.

Русская брошь королевы Марии Текской

Эту оригинальную брошь императрица Мария Федоровна сама подарила будущей королеве Марии Текской на свадьбу в 1893 году. Украшение представляет собой крупный синий сапфир в форме огранки кабошон и такого же размера бриллиант в квадратной старинной огранке. Оба камня окаймлены мелкими бриллиантами и вместе создают орнамент в форме двух ромбов. Королева Мария очень любила этот подарок и регулярно носила русскую брошь. В коллекцию Елизаветы II она перешла по наследству в 1953 году и с тех пор еще множество раз появлялась на публике.

Брошь со славянскими цифрами Камиллы Паркер-Боулз

Члены королевской семьи имеет право пользоваться сокровищницей Ее Величества, поэтому брошь нынешней королевы-консорта Камиллы Паркер-Боулз также заслуживает внимания. В 1897 году это бриллиантовое украшение в форме сердца с цейлонскими сапфирами и славянской цифрой 60 подарили королеве Виктории ее внучки – последняя русская императрица Александра Федоровна и ее сестра великая княжна Елизавета Федоровна – на 60-летний юбилей правления. По неизвестным причинам до 2007 года эта брошь была скрыта от глаз публики, но потом ее стала носить герцогиня Корнуольская Камилла – и делает это до сих пор.