Идеи маникюра для коротких ногтей

Для того чтобы сделать модный маникюр, не обязательно иметь длинные ногти. Если вам по какой-то причине пришлось отрезать ногти или вы не являетесь поклонницей дерзкого “кошачьего” дизайна , то наша статья специально для вас. Мы собрали самые модные и женственные идеи дизайна маникюра на короткие ногти, которые точно привлекут к себе внимание окружающих.

Идеи модного маникюра

Натуральные короткие ногти подходят для любого случая. Еще один универсальный вариант – нежное розовое покрытие с блестками.

Белый лак или классический французский маникюр отлично смотрятся на коротких ногтях.

Еще несколько идей французского маникюра, который уже много лет не выходит из моды. Цветной французский маникюр отлично смотрится в коричневых тонах, таких как темный шоколад или карамель.

Минималистический дизайн можно украсить нежными деталями. Такой маникюр подойдет для любого случая и подчеркнет женственность свой обладательницы.

Маникюр с эффектом металлик выбирают яркие и уверенные в себе девушки, которые любят находиться в центре внимания.

Яркие оттенки лака отлично смотрятся на коротких ногтях.

На фото представлены идеи маникюра для тех, кто любит необычные и сложные дизайны с использованием разных оттенков лака, блесток и страз.

Такой маникюр точно не останется без комплиментов!