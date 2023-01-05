Мнение: Россия плюс Иран

Население Ирана — 87 млн человек, что больше, чем у Германии. Экономика у Ирана неплохо развита, причём разносторонне. Кроме огромных запасов нефти и газа Иран также располагает обширными пашнями и продвинутым машиностроением. Опасный общий враг, США, буквально заставляет Россию и Иран сотрудничать друг с другом.

ВВП Ирана составляет примерно треть от российского, это много. Гипотетическая связка России и Ирана имела бы ВВП (по ППС) в 6 трлн долларов, занимая таким образом четвёртое место в мире — после Китая, США и Индии. Именно такая форма интеграции на повестке дня не стоит, однако всё же мы начали в прошлом году много важных совместных проектов с персами.

В области авиации мы помогаем Ирану современными самолётами, Иран нам — бюджетными дронами, причём речь идёт не о продаже готового оружия, а, скорее, об обмене технологиями и о помощи в производстве. Нашему автопрому Иран поставляет комплектующие, также обсуждается совместное производство автомобилей. Также у нас со страной роз много интересных проектов в области энергетики.

Ещё из свежего — Иран собирается создать вместе с Россией международный технологический центр (ссылка). Речь идёт, как я понимаю, про разработку передовых авиационных технологий, что нам сейчас особенно важно и интересно.

Обычно международные проекты тянутся медленно и печально, шаг вперёд — два назад. Однако Россия и Иран сейчас вышли из зоны комфорта и буквально вынуждены идти в объятья друг другу, проходя за месяцы дорогу, которая в мирное время занимала бы долгие годы. Если учесть, что сотрудничество с Западом было не слишком-то выгодно, можно предположить, что такая встряска пойдёт нашим странам на пользу. Что нас не убивает, делает нас сильнее.

Наконец, посмотрите на карту мира. Главный континент на нашей планете — это Евразия. Непропорционально разбухшая Северная Америка — всего лишь эпизод в мировой истории, так как она и слабо заселена, и находится вдали от главных торговых маршрутов. В Евразии живут миллиарды людей, в Северной Америке — в 10 раз меньше.

Если же мы посмотрим на Евразию, мы заметим, что по центру Евразии расположена Россия, занимая тем самым ключевое положение на континенте, а связка Ирана и России создаёт воображаемую стену, которая отделяет восточную часть континента от его западной части. Разумеется, Россия с Ираном не будут устраивать таможенный барьер, — это и неправильно, и сложно технически, так как для полного перекрытия нам нужен либо Азербайджан, либо Казахстан с Туркменистаном. Однако мы будем участвовать во всех практических проектах по сухопутной доставке товаров из Азии в Европу и обратно. Также мы сейчас быстро расширяем транспортный коридор из России в Иран. Этот коридор даёт России полноценный выход в Индийский океан, а Ирану — выход ко всем странам, которые граничат с Россией.

Российская империя и Персия очень тесно сотрудничали до 1917: достаточно упомянуть персидскую казачью бригаду, которая охраняла шаха и высших должностных лиц, а также помогала защищать Персию от внутренних беспорядков, которые устраивали англичане. Хоть казачья бригада и работала в Персии, подчинялась она Военному министерству России, что показывает, как много доверия к нам было тогда у персов.

В советские времена дела шли с переменным успехом — после 1945 Иран совершил роковую ошибку, приняв «дружбу» с США, и заплатил за это в том числе сильным охлаждением отношений с СССР. После революции 1978-1979 стало только хуже: в Ирано-Иракской войне мы поддержали Ирак, а в Афганской войне Иран начал помогать моджахедам. Однако Иран и СССР продолжали плотное экономическое сотрудничество до самых 1990-х, когда в тот же опасный капкан, — дружбу с США, — попали уже лидеры нашей страны.

Как верно заметил Наполеон Бонапарт, география — это приговор. Карта мира устроена таким образом, что в нормальных условиях Россия и Иран обречены на союз. К нашему счастью, сейчас мы быстро возвращаемся к норме. Повторюсь, спасибо за это следует сказать американцам, которые изо всех сил мотивируют Россию и Иран как можно скорее вернуться к естественному уровню сотрудничества.