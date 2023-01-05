Экономика: Российская экономика показала феноменальную стойкость

Экономика и бюджет РФ пережили в 2022 году весьма необычный период, который точно останется в учебниках истории. Несмотря на колоссальное санкционное давление Запада, экономика нашей страны не только не обрушилась, но даже укрепилась по целому ряду параметров – и удивила этим весь мир. Благодаря чему это произошло?

2022 год принес много неожиданностей в экономике. Против РФ были введены беспрецедентно жесткие санкции. Это и блокировка валютных резервов российского ЦБ, и отключение от международной системы расчетов SWIFT многих крупных банков. Более 1000 иностранных компаний заявили об уходе из России.

«Фактически 2022 год сломал многие сложившиеся за последние несколько десятилетий тренды – ориентацию РФ преимущественно на западные экспортные рынки, рынки капитала и технологии. Правительство и ЦБ РФ приняли экстренные меры для предотвращения коллапса экономики. Начался резкий и болезненный разворот РФ на Восток, структурная трансформация» с большими издержками как для российской, так и для европейской экономики, и в целом для мировой экономики», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

«Ушедший год можно назвать переломным для экономики РФ и с точки зрения смены партнеров, и с точки зрения изменения структуры экономики и перехода к большей степени диверсификации», – указывает Денис Перепелица, заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

«Формируется принципиально новая модель вовлеченности российской экономики в мировую. Изменения затронули внешнеэкономические связи, финансовую сферу, доступ предприятий к технологиям, бюджеты разных уровней, занятость населения. Однако выяснилось, что российская экономика обладает высокой степенью устойчивости к столь масштабным внешним шокам», –

отмечает Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Устойчивости российской экономики удивились все – от самих российских экспертов до аналитиков крупнейших международных банков и фондов. Еще весной многие были уверены, что Россия не сможет так быстро оправиться от экономического шока, случившегося зимой.

«Геополитическая обстановка, уход из РФ многих иностранных брендов и санкции привели к обвалу рубля в марте года 2022 года, что вполне закономерно привело к падению промышленного производства, падению ВВП, резкому скачку инфляции и новому витку падения реальных доходов населения. То есть в российской экономике произошел кризис», – напоминает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Однако к концу года ситуация серьезно выправилась. «Падение ВВП в 2022 году ожидается в пределах 2,5-3,5%, но это не идет ни в какое сравнение с падением ВВП почти на 9% в относительно благополучном 2009 году. Такого глубокого спада, как в 2009 году не было ни во время кризиса 2014-2016 гг., ни в 2020 году, ни сейчас, хотя кризис 2009 года был единственным кризисом, который Россия переживала, не находясь под санкциями Запада. Тогда ограничений не было, и иностранные производители из РФ не уходили, а глубокий спад был», – замечает Мельчакова.

То же самое можно сказать об инфляции. Максимальный с начала 21 века уровень годовой инфляции потребительских цен в РФ был зафиксирован в 2015 году – это 13%, но в 2022 году, как ожидается, этот максимум не будет превышен, добавляет эксперт. Если весной ЦБ РФ прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 18-20%, то по факту она оказалась вблизи 12%. А в 2023 году, как ожидается, пойдет вниз.

Благодаря чему же российской экономике удалось выстоять?

Резко подорожали газ, нефть, металлы, минеральные удобрения, зерно – а это основные товары российского экспорта. Они обеспечили сохранение доходов даже при физическом сокращении экспорта, говорит Климанов. Помогли и действия правительства, ЦБ и региональных властей, которые смогли оперативно принять масштабный пакет антикризисных мер.

Устойчивости российской экономики способствовали в том числе рост бюджетных расходов и льготные программы кредитования, рост инвестиций в основной капитал и сохранение рекордно низкой безработицы, говорит Беленькая. По ее словам,

смягчить негативный эффект от санкций помогли меры господдержки в авиации, строительстве, автопроме, внутреннем туризме, изменение торгово-логистических цепочек, а также легализация параллельного импорта.

Сохранение объемов нефтяного экспорта в сочетании с провалом импорта обеспечило рекордный внешнеторговый профицит и профицит счета текущих операций, который, по оценкам, составляет около 250 млрд долларов. Вкупе с ограничениями на движения капитала это обеспечило серьезное укрепление курса рубля. К концу июня курс доллара к рублю ненадолго опускался ниже даже 50 рублей. Сильный рубль в свою очередь оказал сильный дефляционный эффект, указывает Беленькая.

«Все эти, на первый взгляд, довольно неожиданные события 2022 года, на самом деле имеют одно и то же объяснение: в 2022 году российская экономика, во-первых, уже не так сильно зависима от углеводородов, как 13 и даже семь лет назад; во-вторых, российская экономика уже не так зависима от импорта из стран Запада, как во время предыдущих экономических кризисов», – говорит Мильчакова.

По ее словам, почти 20 лет экономика РФ была построена на достаточно уязвимой экономической модели под условным названием «нефть и газ в обмен на машины и потребительские товары». Однако введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго в отношении многих видов продовольствия из «санкционных» стран, во многом помогло избавиться от чрезмерной зависимости от импорта, а в 2022 году – смягчить последствия санкций.

Еще один важный момент: в 2022 году Россия перестала рассчитывать на помощь в виде инвестиций с Запада, а с другой стороны, стала укреплять сотрудничество с дружественными странами из группы БРИКС, ЕАЭС и ОПЕК+, отмечает Мильчакова. Начавшийся в 2022 году активный процесс дедолларизации российской экономики будет продолжиться, а освободившиеся на российском рынке места будут заниматься отечественные компании.

Несмотря на санкции, Россия показала рост показателей в жилищном строительстве, в дорожном строительстве, а также в сельском хозяйстве. Так, уже за 11 месяцев 2022 года в РФ было построено рекордное количества жилья – 93,26 млн квадратных метров жилья. Объемы ввода превысили прошлогодние почти на 15%, хотя еще 2021 год стал рекордным по вводу жилья за всю историю нашей страны, включая советский период.

2022 год стал в России также лучшим по темпам строительства дорог со времен СССР. В текущем году было уложено 165 млн квадратным метров асфальта на региональных и местных дорогах (против 162 млн квадратных метров в прошлом году).

Сельское хозяйство в уходящем году показывает рост. За десять месяцев выпуск вырос на 5%. Урожай зерновых – а это основной товар для экспорта в сельском хозяйстве – неоднократно корректировался в сторону увеличения. К концу года стало ясно – что это снова рекордный урожай. Минсельхоз отчитался о 159 млн тонн зерна, из которых свыше 105 млн тонн составляет пшеница. Также развитию промышленности помогает хорошая загрузка предприятий ОПК.

«Так что негативные события 2022 года для РФ оказались просто одним из многочисленных кризисов, который необходимо пережить, чтобы стать сильнее и преодолеть зависимость, во-первых, от импорта потребительских товаров, во-вторых, вообще решить вопрос с тем, чтобы не слишком полагаться на импорт, а производить непродовольственные товары самостоятельно», – заключает Мильчакова.

«В целом ситуация стабильна. При эффективной трансформации российской экономики в конце 2023 года она может перейти к росту. Правда, это произойдет при условии, что глобальная рецессия не начнется, а шансы на ее начало весьма высоки», – предупреждает Перепелица, из РЭУ им. Плеханова.

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