Авиация ВКС России и средства ПВО сбили самолеты Су-24 и Су-25 ВВС Украины

Российские военные за последние сутки сбили два самолета военно-воздушных сил Украины, сообщило Министерство обороны России.

Воздушно-комические силы РФ (ВКС) и средства противовоздушной обороны у населенных пунктов Красногоровка и Победа в Донецкой народной республике сбили украинские Су-24 и Су-25, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме того, за сутки уничтожен 21 украинский беспилотник у поселков Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка (ЛНР), Николаевка, Волноваха, Евгеновка (ДНР), Князе-Григоровка, Великая Лепетиха (Херсонская область) и у Мелитополя.

Также за этот период перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS, четыре противорадиолокационные ракеты HARM у Белогоровки (ЛНР) и Гавриловки (Херсонская область).

За весь период спецоперации уничтожены 359 самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотника, 399 комплексов ЗРК, 7422 танка и других боевых бронированных машин, 971 машина РСЗО, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов.

Ранее Минобороны публиковало ролик, на котором запечатлена боевая работа расчетов ударных беспилотников подразделений специального назначения ЦВО.

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