 

“Мы решились!”: 62-летний Харатьян объявил о пополнении в семействе

05.01.2023, 13:45, Разное
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В прошлом году в семье Дмитрия Харатьяна случилось несчастье. Ушел из жизни пес по кличке Джазик. Переживал из-за трагедии как актер, так и его жена Марина Майко. Некоторые люди предпочитают не искать замену умершим питомцам, но 62-летний артист не из их числа.

В недавнем интервью Харатьян объявил о пополнении. “Мы решились”, – сказал он. По словам актера, новым членом семьи стала белая швейцарская овчарка. Так жизнь 62-летнего артиста немного изменилась. С появлением нового питомца наверняка забот в доме Дмитрия стало куда больше.

Кстати, у Харатьяна есть и другой питомец – кот по кличке Кокос. Этот шерстистый четвероногий друг тоже породистый. “Породы невская маскарадная”, – уточнил актер. Теперь в его доме двое светлых животных.

Напомним, Дмитрий Харатьян и Марина Майко вместе уже 30 лет. Супруги вырастили сына Ивана. В этом году ему исполнится 25 лет. У актера также есть дочь от первого брака – 38-летняя Александра. Ее мать – Марина Буримова, с которой актер развелся в 1988 году.

Как известно дочь Дмитрия Харатьяна живет в Швеции. Недавно Александра, по словам артиста, столкнулась с русофобией. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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