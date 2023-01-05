Как совместить карьеру и материнство — секрет актрисы Мишель Уильямс

В новом интервью Entertainment Weekly 42-летняя Мишель Уильямс поделилась секретом, как совмещать карьеру и воспитание детей, которых у нее трое — 17-летняя дочь Матильда от отношений с Хитом Леджером, 2-летний сын Харт и новорожденный малыш, чье имя актриса еще не раскрыла, от режиссера Томаса Кейла. Мишель призналась, что до сих пор пытается найти баланс между семьей и работой, однако на первое место, конечно, всегда ставит детей.

Мое сердце, очевидно, принадлежит моим детям; они тянутся ко мне больше всего. Но я действительно хочу, чтобы у меня была возможность иметь и то, и другое. И я думаю, что это требует глубоких размышлений, обучения и поддержки других женщин, – сказала она. – При этом я не собираюсь приносить домой рабочие переживания и портить настроение детям. В конечно счете, это не моя жизнь. Это нечто, что прошло через меня и вышло из меня.

Актриса подчеркнула, что “камнем преткновения” в этом вопросе является перфекционизм.

Что действительно трудно, так это соответствовать стандарту, своему собственному идеалу.

Третьего ребенка Мишель Уильямс родила в конце октября. В начале ноября их с мужем впервые заметили на улицах Нью-Йорка с новорожденным малышом. О беременности номинантки на премию “Оскар” стало известно в мае. Актриса сообщила радостную новость со страниц издания Variety.

Мишель Уильямс и Томас Кейл познакомились на съемках мини-сериала “Фосси/Вердон”. Весной 2020 года влюбленные тайно сыграли свадьбу. На тот момент актриса уже была беременна сыном Хартом. Для Уильямс это второй официальный брак — до 2019 она в течение года была замужем за композитором Филом Элверумом. В 2007 году после трех лет отношений Мишель разошлась с Хитом Леджером, который ушел из жизни годом позже.

Мишель Уильямс и Томас Кейл