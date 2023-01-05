 

Внучка Нельсона Манделы обвинила принца Гарри и Меган Маркл в “зарабатывании миллионов” на ее семье

05.01.2023, 13:40, Разное
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Внучка Нельсона Манделы, писательница и активистка Ндилека Мандела, обвинила принца Гарри и Меган Маркл в “краже” слов государственного деятеля и использовании его имени для “зарабатывания миллионов”. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Люди годами воровали цитаты деда и использовали его наследие, потому что знали, что его имя хорошо продается. Гарри и Меган ничем от них не отличаются.

Она подчеркнула, что восхищается принцем Гарри, ведь у того хватило смелости отделиться от королевской семьи. Однако отметила, что герцоги Сассекские не могут сравнивать свои внутрисемейные разборки с долгим путем ее деда к свободе.

За это приходится платить и уметь самому финансировать свою жизнь. Я примирилась с тем, что люди используют имя дедушки, но подобное все равно каждый раз глубоко расстраивает и утомляет.

Речь идет о новом документальном фильме Netflix “Live To Lead” (“Жить, чтобы вести”), спродюсированном герцогами Сассекскими. В ленте рассказывается о жизненном пути премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, старейшего члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, экоактивистки Греты Тунберг, а также бывшего президента ЮАР, борца с политикой апартеида Нельсона Манделы.


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