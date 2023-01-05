 

Иран продаст России технологию производства базовых радиокомпонентов, которую сам купил у СССР в 1983 году

05.01.2023, 13:33, Разное
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Иранские СМИ сообщили о том, что Москва и Тегеран наконец заключили контракт о продаже в Россию технологии производства базовых радиокомпонентов.

Такие элементы используются в различной технике, разработанной в 1950-е и 1960-е годы, спрос на них снизился практически до нуля к началу XXI века.

Санкции против РоссииЖурналисты объясняют, что Иран сохранил эти технологии, чтобы некоторые сферы его промышленности оставались независимыми от внешнего мира и нечувствительными к санкциям. Речь идёт о производственных линиях и документации, приобретённых у СССР в 1983 году на фоне потепления отношений.

Стоимость сделки не раскрывается, однако одна из газет отмечает:

– Тегеран «в десятки раз» компенсирует свои расходы 30-летней давности, к тому же оплата будет проведена долларами США. В свою очередь сайт «Сделано у нас» анонсирует, что в России появится «абсолютно новая, практически не имеющая аналогов в мире отрасль промышленности» на смену «ненадёжной и импортозависимой кремниевой электронике с её хрупкими микросхемами».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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