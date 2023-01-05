Минск утверждает, что западные санкции не смогли разрушить белорусскую экономику

По словам Александра Червякова, министра экономики Беларуси, страна смогла на 80% компенсировать экспортные потери из-за недружественных санкций.

По словам министра, вначале возникли логистические трудности. При поддержке РФ и других стран, которые являются дружественными, “экспортный маневр” был в итоге выполнен.

“Быстро сообразили, как использовать инфраструктуру в российских портах. Раньше было 4-5 портов, которые можно было использовать для перевалки наших грузов. Сейчас доступно 19”, – отметил чиновник. Червяков напомнил, что в период с января 2022 года по октябрь 2022 года экспорт белорусских товаров по железной дороге из РФ увеличился в 2,5 раза, а контейнерные перевозки из Китая – в пять раз. Ведется работа по увеличению парка белорусских автомобилей на рынках Ирана, Армении, Азербайджана, Турции. Китай тоже скоро разрешит продажу белорусских автомобилей на своей территории.

К 2022 году страна может выйти на исторический максимум по положительному сальдо внешней торговли, которое составит около 4,5 млрд долларов. Это станет серьезным подспорьем в поддержании стабильности на финансовом и валютном рынках. Эксперты различных международных организаций подсчитали, что ограничение санкций приведет к потерям ВВП до 10% и более к 2022 году. Министр заявил, что, несмотря на все усилия Запада разрушить экономику страны, это ему не удалось.

Червяков напомнил, что темп роста ВВП за 11 месяцев достиг 107% и составил 62 млрд долларов.