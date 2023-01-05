 

Жаркая женщина и прекрасная мать – Личное мнение

05.01.2023, 12:25, Разное
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Превентивно, чтобы никто ничего не подумал, Кристина Асмус заявила, что вообще не хотела лететь в Дубай на Новый год.

«Второй раз подряд справляем Новый год в Дубае. Не то, чего я хотела, конечно, но дочь из меня веревки вьет».


Фото: Соцсети

Получается, что это не она захотела второй раз подряд. Просто не смогла отказать.

Ну, а то, что там где-то крутился предполагаемый мужик Кристины, это детали.

Мне не совсем понятно, зачем Асмус вообще оправдывается. Если есть мужик, то почему бы не полететь с ним в Дубай? Тем более, что и Гарика всё устраивает — он пригласил в пустой дом женщину.

А если мужика нет, то вообще никаких вопросов.

Кристина пытается усидеть задом на двух стульях. С одной стороны, мечтает доказать, что она — прекрасная мать. С другой — что жутко востребованная женщина, у которой есть мужчина. Когда кто-то кого-то вывозит в Геленджик — это ведь как бы доказывает.

Но у Кристины опять вышло как-то не очень.

Ты или с ребёнком в отпуск лети, или езжай с мужиком. Совмещать два разных вида отпуска довольно глупо. Так ты никому ничего не докажешь, а только у всех возникнут вопросы.

Так кто по-вашему Кристина больше: жаркая женщина или прекрасная мать? Или всё вместе?

Источник: Лена Миро


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