По факту убийства ведущей «Русское радио Вологда» Азовской задержали ее сожителя

Тело учредителя и ведущей «Русское радио Вологда» Анны Азовской обнаружено в квартире в Москве, в убийстве журналистки подозревается гендиректор «Кичгородецкой лесной компании» Владимир Маклаков, возбуждено уголовное дело.

По данным СУ СКР по Москве, в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко обнаружено тело женщины 1988 года рождения, при осмотре на ней обнаружили не менее 30 колото-резаных ран. По подозрению в убийстве девушки был задержан 33-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает РБК.

СМИ сообщают, что убитая в Москве девушка – 34-летняя учредитель и радиоведущая «Русского радио Вологда» Анна Саблина, известная как Анна Азовская. По предварительным данным, она приехала в Москву на новогодние праздники с молодым человеком гендиректором «Кичгородецкой лесной компании» Владимиром Маклаковым. Полицейские обнаружили бизнесмена рядом с телом девушки, когда выламывали дверь в съемную квартиру. Полицию вызвали соседи из-за шума и криков. Предварительно, Маклаков в ходе ссоры несколько раз ударил Азовскую ножом.

В данный момент предпринимаель оставлен под стражей и дает показания.

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