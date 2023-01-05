Президент Турции Эрдоган заявил Путину о стремлении скорее завершить «дорожную карту» по газовому хабу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба, а также обсудил сирийский кризис.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена завершить дорожную карту и предпринять конкретные шаги по созданию газового центра в Турции в короткие сроки. Он отметил, что в Турции в рамках создания центра природного газа укреплена соответствующая инфраструктура, и работы в этом направлении продолжаются, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

В ходе переговоров обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также региональные вопросы, отмечается, что также была затронута российско-украинская тематика и сирийский кризис.

Эрдоган подчеркнул, что необходимо предпринять конкретные шаги для очистки террористической организации PПK/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) из приграничных Турции районов Тель-Рифата и Манбиджа. Он заявил, что режим должен быть конструктивным и осуществить некоторые шаги в политическом процессе для достижения конкретных результатов в Сирии, передает РИА «Новости».

Также президент Турции высказался за скорейшее прекращение огня в Украине и урегулирование конфликта мирными средствами.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании сообщил, что Россия и Турция уже начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что электронная площадка для торговли российским газом из турецкого хаба может появиться в течение нескольких месяцев.

Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что Турция обладает реальной возможностью поставлять российский и туркменский газ в Европу, это большой шаг для Анкары.

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