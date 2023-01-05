 

В Москве зверски убили известную российскую ведущую: 30 ножевых ранений

05.01.2023, 12:20, Разное
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В Москве жестоко убита известная журналистка и радиоведущая. Тело 34-летней Анны Азовской нашли в квартире на севере Москвы с 30 ножевыми ранениями. Азовская была учредителем и ведущей “Русское радио Вологда”.

В рамках расследования произошедшего полиция задержала подозреваемого. Следователи уже допросили мужчину. Видео представлено Следственным комитетом России в открытом доступе. На кадрах с допроса сожитель ведущей сидит в окровавленных джинсах.

Возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. В отношении задержанного проводятся следственные действия. Следователи будут настаивать на аресте подозреваемого на период проведения следственных мероприятий. Пока имя мужчины не распространяется, но в некоторых региональных СМИ оно уже появилось.

По информации портала Vologda-poisk.ru, подозреваемый может являться родственником трагически убитых в Вологодской области матери и ее дочери. По данным управления СК РФ по Вологде, в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.


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