Помогая Наталье Водяновой, Денис Симачев придумал эксклюзивную футболку и дизайнерски упаковал зубную пасту

Акцию «Выбирайте заботу!» совместно с известным российским дизайнером проводят благотворительный аукцион Meet for Charity и бренд профессионального ухода за полостью рта President®. Они выпустили лимитированную серию отбеливающих зубных паст и щеток President X Simach, а Симачев разработал дизайн упаковок со своей культовой хохломой. Часть средств от их продажи будут направлены в фонд Натальи Водяновой «Обнаженные Сердца», который помогает детям и молодым людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии. Акция проходит во всех супермаркетах сети «Перекресток».

Бестселлеры бренда – бережно отбеливающая зубная паста President® Renome и жесткая щетка с отбеливающим эффектом President Smokers

Помимо упаковки для паст и щеток Денис Симачев специально для благотворительной акции создал эксклюзивную футболку из премиального хлопка, сочетающую неоновый зеленый и ярко-розовый цвета. 5000 рублей от продажи каждой футболки будут также перечислены в фонд «Обнаженные сердца».

Денис Симачев: «Делать добро гораздо проще, чем кажется»