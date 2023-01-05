 

РАН потратит 52 миллиона рублей на исследования влияния чёрных котов на удачу

05.01.2023, 11:33, Разное
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Специалисты Института физиологии имени И. П. Павлова РАН приступили к работе над проектом «Поведенческие особенности чёрных кошек как фактор везения человека».

До конца года учёные планируют провести сотни экспериментов, которые позволят поставь точку в многовековой дискуссии о влиянии чёрных котов на удачу.

– Мы подойдём к этому вопросу строго с научной точки зрения и наконец-то сможем сказать, нужно ли переходить на другую сторону, если дорогу перебежала чёрная кошка, – рассказал глава рабочей группы Владимир Синявский.

В экспериментах примут участие 12 ведущих специалистов РАН, десятки рядовых сотрудников и 80 чёрных котов. Проект потребует финансирования в размере 52 миллионов рублей из Российского фонда фундаментальных исследования, этот вопрос был согласован ещё в ноябре.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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