 

Роскосмос объявил о сотрудничестве с Зимбабве (космическая сверхдержава однако) в создании и запуске спутников

05.01.2023, 11:20, Разное
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По сообщению госкорпорации “Роскосмос”, компания объявила о начале сотрудничества с Зимбабве с целью запуска и создания малых спутников.

Роскосмос сообщает, что в ходе переговоров с министром высшего и профессионального образования, инноваций и научно-технического развития Зимбабве Амоном Мурвирой была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества по запуску и созданию малых спутников для использования в образовательных и коммуникационных целях.

По данным корпорации, в прошлом году РФ добилась прогресса в международном сотрудничестве, даже несмотря на санкции. Было подписано соглашение о сотрудничестве с Мексикой, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индией в области космических исследований и использования космоса в мирных целях. Индия также ратифицировала договор по защите технологий в отношении космических исследований и мирного использования.

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов ранее заявлял, что Роскосмос намерен расширять производство спутников.


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