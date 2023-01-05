 

Российская пропаганда: Пленные украинские военные назвали Зеленского хорошим актером и «шавкой»

05.01.2023, 11:02, Новости дня
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Командование бросило солдат «на мясо» на позициях и никогда не появлялось на передовой, а Владимир Зеленский марионетка и шавка, рассказали в распространенном Минобороны видео украинские военнопленные.

Военнопленный Николай Пономаренко заявил, что Владимир Зеленский марионетка «вон тех».

«Не марионетка – шавка! Вот, так даже будет лучше. Он как актер, я его хвалю, он молодец, у него есть. Но как президент», – передает РИА «Новости».

Также пленный рассказал, что не видел своих командиров на передовой.

«Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев – их (командования – ред.) там никогда и не было», – сообщил Пономаренко.

Другой пленный, Богдан Семенчук, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, добавил, что их подразделение командиры «кинули, как мясо, и все».

Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в армии Украины плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах.

Другой украинский военнопленный сообщал, что до бойцов ВСУ регулярно домогаются иностранные наемники, заставляя их вступать в половые связи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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