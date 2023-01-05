Цена газа в Европе опустилась ниже 700 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года
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Стоимость газа в Европе в начале торгов в четверг составила менее 700 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года, следует из данных лондонской биржи ICE.
С начала дня общее снижение стоимости составило больше 2,8%, передает ТАСС.
Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 696,3 долларов за 1 тыс. куб. м, или 63,5 евро за МВт ч.
Напомним, за 2022 год расчетная цена газа в Европе составила в среднем 1260,8 доллара за тысячу кубометров.
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