Цена газа в Европе опустилась ниже 700 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года

Стоимость газа в Европе в начале торгов в четверг составила менее 700 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года, следует из данных лондонской биржи ICE.

С начала дня общее снижение стоимости составило больше 2,8%, передает ТАСС.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 696,3 долларов за 1 тыс. куб. м, или 63,5 евро за МВт ч.

Напомним, за 2022 год расчетная цена газа в Европе составила в среднем 1260,8 доллара за тысячу кубометров.

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