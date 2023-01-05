 

Цена газа в Европе опустилась ниже 700 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года

05.01.2023, 11:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стоимость газа в Европе в начале торгов в четверг составила менее 700 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года, следует из данных лондонской биржи ICE.

С начала дня общее снижение стоимости составило больше 2,8%, передает ТАСС.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 696,3 долларов за 1 тыс. куб. м, или 63,5 евро за МВт ч.

Напомним, за 2022 год расчетная цена газа в Европе составила в среднем 1260,8 доллара за тысячу кубометров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08.20 / В Гродно протестующие скандировали: “Лукашенко – в автозак”. Видео

27.08.20 / Прожившую два дня в горной расщелине в Альтах россиянку вытащили живой

21.05.21 / Адвокат Чауса подал иск к ГБР, суд открыл производство

23.03.22 / Песков оценил идею создания альтернативной FIDE шахматной федерации

04.05.21 / Блинкен: Разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу РФ и США

02.09.21 / Резников: Мир очень быстро меняется. А с ним – и перспективы России как страны-бензоколонки

09.01.22 / Вирусолог назвал необычную способность «омикрона»

20.01.21 / В администрации Байдена поддержали поставки оружия Украине

26.06.20 / В Москве за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом

21.02.21 / Le Monde – Байден и Макрон разошлись во взглядах на диалог с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика