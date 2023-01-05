Инсайдеры: Эшли Олсен тайно вышла замуж

По сообщениям источников таблоида Page Six, 36-летняя Эшли Олсен тайно вышла замуж за своего возлюбленного, художника Луиса Эйснера. Инсайдеры утверждают, что пара сочеталась узами брака на секретной церемонии, прошедшей в частном особняке в лос-анджелесском районе Бель-Эйр в преддверии Нового года, 28 декабря. На камерной свадьбе присутствовало всего 50 гостей.

Отметим, что в мае прошлого года в прессе уже появлялись возможные доказательства свадьбы Эшли Олсен и Луиса Эйснера. Тогда актрису заметили на улицах Нью-Йорка с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.

Олсен и Эйснер встречаются с 2017 года, но крайне редко появляются на публике вместе. Впервые они дебютировали на красной ковровой дорожке в качестве пары в сентябре 2021-го на концерте, приуроченном к 20-летию некоммерческой организации Young Eisner Scholars, основанной отцом Луиса, экс-президентом кинокомпании Geffen Film Company Эриком Эйснером.

Эшли Олсен прославилась в 1990-х вместе со своей сестрой-близнецом Мэри-Кейт Олсен. К 2006 году сестры Олcен окончательно ушли из кино, основав собственный модный бренд минималистичной одежды The Raw.