 

Инсайдеры: Эшли Олсен тайно вышла замуж

05.01.2023, 10:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По сообщениям источников таблоида Page Six, 36-летняя Эшли Олсен тайно вышла замуж за своего возлюбленного, художника Луиса Эйснера. Инсайдеры утверждают, что пара сочеталась узами брака на секретной церемонии, прошедшей в частном особняке в лос-анджелесском районе Бель-Эйр в преддверии Нового года, 28 декабря. На камерной свадьбе присутствовало всего 50 гостей.

Отметим, что в мае прошлого года в прессе уже появлялись возможные доказательства свадьбы Эшли Олсен и Луиса Эйснера. Тогда актрису заметили на улицах Нью-Йорка с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.

Олсен и Эйснер встречаются с 2017 года, но крайне редко появляются на публике вместе. Впервые они дебютировали на красной ковровой дорожке в качестве пары в сентябре 2021-го на концерте, приуроченном к 20-летию некоммерческой организации Young Eisner Scholars, основанной отцом Луиса, экс-президентом кинокомпании Geffen Film Company Эриком Эйснером. 

Эшли Олсен прославилась в 1990-х вместе со своей сестрой-близнецом Мэри-Кейт Олсен. К 2006 году сестры Олcен окончательно ушли из кино, основав собственный модный бренд минималистичной одежды The Raw.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04.21 / РПЦ предлагает избавиться от имён языческих богов в названиях месяцев

22.03.22 / Армения и Грузия вернут России сбежавших IT-специалистов

15.10.22 / Глава ведомства канцлера ФРГ – немецкие танки не «чудо-оружие»

18.08.21 / Звезда сериала “Зачарованные” Алисса Милано попала в автокатастрофу

20.09.22 / Как в «Звёздных войнах» — на выставке в США показали летающий байк

24.01.22 / В марте стартует третий сезон популярного телешоу «Маска»

08.06.21 / Стильный пуфик, журнальный столик или разноцветные клумбы: идеи для дачного интерьера из старых шин

12.02.22 / Голодовка как философский поступок

15.12.21 / Пенсионный фонд закупит капсулы Sarco для пенсионеров

04.01.22 / Политолог Войко о переговорах Зеленского и Байдена: Предметного наполнения здесь нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика