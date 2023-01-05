Правильный выбор делает только сердце: как родителям перестать разрываться между карьерой и детьми

Выбор между личной жизнью и карьерой может любого поставить в тупик. С одной стороны важность семьи невозможно переоценить, но с другой – профессиональная составляющая тоже имеет большое значение. Еще сложнее искать компромиссы, когда речь идет о детях и нам нужно выполнять обязанности родителей.

Никуда не деться от совмещения двух сфер жизни, но как это делать правильно? Можно с уверенностью уделять больше сил и времени детям, но в этом случае неизбежны будут социально-профессиональные потери. В то же время равноценный баланс между работой и домом при всем внешнем комфорте у многих вызывает душевное беспокойство. Достаточно ли наши дети получают заботы и внимания?

Возможно ли в принципе обретение гармонии в такой развилке и есть ли возможность перестать разрываться между карьерой и детьми?

Сигнал тревоги

Если возникают мысли о том, что текущее положение вещей ненормально, значит действительно нужно что-то менять. К примеру, если на работе вы регулярно думаете о ребенке. Или находясь дома постоянно держите под контролем в голове рабочие дела, читая сообщения от коллег и начальства.

Поиски решения возникающего конфликта обычно происходят в плоскости разума. Это кажется верной стратегией, но ошибкой будет игнорирование голоса сердца. Именно по этой причине и возникают душевные терзания, в то время как внешне все выглядит благополучно.

Отражение гармонии в чувствах

Разрешение конфликта в выборе между карьерой и детьми начинается с понимания своих собственных чувств. Мы легко определяем наши мысли и ищем логические ответы во многих жизненных ситуациях, но в чувственной сфере все сложнее. Гармония невозможна, если человек не слышит свое сердце и тем самым не может успокоить душевную боль. В результате мы страдаем и физически, что будет проявляться в потере энергии, плохом сне, усталости и даже обострении хронических болезней.

В гармонии с собой

Каким может быть дальнейший выбор? На самом деле не стоит думать о карьере и семье как о двух сферах, между которыми вообще должен стоять выбор. В любом случае нам нужно уделять время делам, никак не связанным с семьей и детьми. И пусть на это потребуется минимум времени, но даже в такие моменты мы можем чувствовать себя оторванными от важных домашних забот.

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То же самое будет происходить, когда основное время родители находятся рядом с детьми. Неизбежно возникнет мысль о недостаточной вовлеченности в социально-профессиональную сферу жизни.

Делая тот или иной выбор в первую очередь мы должны опираться на приоритеты своей жизни. Родители, которые не умеют сделать себя счастливыми, в любом случае не смогут показать правильную модель жизни ребенку.

Поэтом первым делом необходимо подумать о себе, оставив достаточно пространства для собственных целей, интересов и амбиций. Пусть это будут небольшие промежутки времени, но они должны быть полностью предоставлены вам без мыслей о работе и семье.

На этой прочной базе гармонии с самим собой можно будет адаптировать и остальные ресурсы уже к другим жизненным сферам и интересам.