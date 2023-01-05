Мода восьмидесятых станет главным трендом 2023 года: как вписать в свой образ стиль тех лет

В 2023 году возвращается мода восьмидесятых годов. А это означает, что мы вновь начнем носить малиновую одежду, пиджаки с широкими плечами, велосипедки и прочие знаковые изделия тех времен. Вдохновляемся эффектными и современными образами.

Велосипедки с блейзерами или куртками

Суть заключается в том, чтобы сочетать спортивные велосипедки с более официальной и строгой одеждой. Например, с блейзером или с пиджаком. Получится стильный контрастный микс.

Если вам хочется создать более неформальный лук в повседневном стиле, тогда можете сочетать велосипедки с курткой: например, из денима, ведь джинса нынче в тренде.

Джинсы и кожаная куртка

Байкерская эстетика — это также характерная особенность стиля девяностых. В те времена было модно носить кожаные куртки-косухи с джинсами. Сейчас такой микс тоже имеет место быть. Но чтобы образ не получился старомодным, постарайтесь подобрать правильную обувь. Например, сочетайте джинсы с высокими сапогами с широким голенищем на каблуках.

Если планируете отдать предпочтение спортивной обуви, то пусть это будут высокие кеды. И не забудьте сделать отворот на штанинах, чтобы было видно вашу стильную обувь.

Одежда ярких цветов

Как уже было сказано, малиновый цвет прочно входит в моду как отсылка к восьмидесятым. Малиновые пиджаки будут носить как женщины, так и мужчины. Так что убедитесь в том, что в вашем гардеробе есть изделия такого оттенка.

Но помимо малинового, можно также использовать другие яркие цвета. Например, салатовый, лимонный. Одежды любых неоново-ярких оттенков прекрасно сочетается с синими или голубыми джинсами.

Вы также можете образ еще более ярким и жизнеутверждающим, если добавите яркие аксессуары. Например, это может быть миниатюрная салатовая сумочка. Или солнцезащитные очки в толстой цветной оправе.

Широкие брюки и свитера оверсайз

Когда мы надеваем одежду на несколько размеров больше, то рискуем создать бесформенный силуэт. Но что делать, если в моде широкие брюки и свитера оверсайз и если эти изделия рекомендуется использовать в контексте одного образа? В таком случае поступайте следующим образом.

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Чтобы лук получился более женственным, выбирайте брюки с высокой посадкой и подчеркивайте талию с помощью поясного ремня. Или другой вариант — вместо спортивной обуви выбирайте элегантную, остроносую, на каблуках или шпильках. Тогда у вас получится изысканный и современный лук.

Блейзеры и пиджаки с подплечниками

Этот ретро-тренд вошел в моду еще несколько лет назад. И в 2023 он сохранит свои лидирующие позиции, поэтому не складывайте пиджаки с подплечниками в дальний угол шкафа. Включайте их в образы в офисно-деловом и повседневном стилях. Если нужно создать формальный строгий лук, тогда надевайте блейзер или пиджак с брюками прямого кроя, а если нужен менее формальный образ, тогда подойдут и джинсы.

Слоучи

На смену джинсам мом приходят слоучи. Это штаны с высокой посадкой, которые достаточно свободные и широкие в бедрах, но сужаются книзу. Благодаря такому крою силуэт становится очень женственным, а формы аппетитными. Такие штаны нужно сочетать с облегающим верхом: водолазкой, футболкой и т. д.

Лучше, если по длине слоучи будут едва достигать щиколотки. В таком случае все внимание будет на обувь, поэтому подберите самый достойный вариант. Например, это могут быть классические белые кеды. Или ботильоны на шнуровке спереди.

Кофты с оголенными плечами и брюки-клеш

Для создания вечернего и нарядного лука можете смело использовать эту беспроигрышную комбинацию. Речь идет о том, чтобы сочетать кофту с оголенными плечами и брюки с клешем от колена. Это прекрасный вариант для высоких стройных девушек. Создавайте стильные образы тотал блэк и ловите на себе восхищенные взгляды.