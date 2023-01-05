Вильфанд: Причиной сильного похолодания в России стало необычное движение воздушных масс

Необычное движение воздушных масс стало причиной аномального похолодания в РФ в ближайшие дни. Произойдет редкое ультраполярное вторжение, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, для умеренных широт характерен перенос воздуха с запада на восток. Если же происходит вторжение холодных воздушных масс, то перенос начинает осуществляться с севера на юг, а ультраполярный процесс – крайне необычное явление, передает ТАСС.

Вильфанд добавил, что движение в этом случае происходит с северо-востока на северо-запад, а если воздушные массы оформлены в антициклон, то получаются такие аномалии.

При этом чаще всего ультраполярное вторжение не бывает слишком длительным и длится около пяти дней. Однако в последние десятилетия ультраполярные вторжения происходят реже из-за глобального потепления.

Напомним, ранее Вильфанд заявил, что в Центральном федеральном округе среднесуточная температура будет на 9-17 градусов ниже нормы, ожидаются морозы до минус 34 градусов.

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