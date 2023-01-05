Источник: В 2023 году нарушителей на электросамокатах могут ждать новые нормы ответственности
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За нарушения ПДД на электросамокатах россиянам может грозить штраф на сумму до 1,5 тыс. рублей после закрепления правового статуса средств индивидуальной мобильности с 1 марта 2023 года, сообщил источник, близкий к разработке вопроса.
Правовой статус электросамокатов будет закреплен с 1 марта 2023 года, они будут отнесены к пешеходам, поэтому нарушители будут привлекаться по статьям 12.29 («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения») и 12.30 («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») КоАП РФ, передает ТАСС.
При этом для средств индивидуальной мобильности может появиться и новая специальная ответственность.
Напомним, ранее Росстандарт утвердил требования на ограничение скорости электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 км в час.
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