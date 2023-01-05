Источник: В 2023 году нарушителей на электросамокатах могут ждать новые нормы ответственности

За нарушения ПДД на электросамокатах россиянам может грозить штраф на сумму до 1,5 тыс. рублей после закрепления правового статуса средств индивидуальной мобильности с 1 марта 2023 года, сообщил источник, близкий к разработке вопроса.

Правовой статус электросамокатов будет закреплен с 1 марта 2023 года, они будут отнесены к пешеходам, поэтому нарушители будут привлекаться по статьям 12.29 («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения») и 12.30 («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») КоАП РФ, передает ТАСС.

При этом для средств индивидуальной мобильности может появиться и новая специальная ответственность.

Напомним, ранее Росстандарт утвердил требования на ограничение скорости электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 км в час.

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