Спикер Госдумы Володин рассказал о последствиях для других стран в случае изъятия российских активов

Если решение об изъятии активов РФ состоится, Москва имеет право на аналогичные действия в отношении государств, принявших такое решение, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Агентство Bloomberg сообщило, что Германия использует замороженные российские активы для восстановления Украины, если союзники поступят так же.

Володин прокомментировал сообщение агентства в своем Telegram-канале. По его словам, немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на Россию. Он заявил, что как только российские активы будут изъяты, то Россия будет иметь право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств.

Спикер Госдумы отметил, что расплачиваться будут Германия или Франция, европейские страны, потому что «Вашингтон в таких ситуациях умывает руки»

При этом в наши дни началась жизнь в другой реальности, не только согласно Уставу ООН, но и на основе прецедентов, отметил Володин. Он подчеркнул, что изъятие денежных средств может «положить начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным.

«Руководство Германии из истории собственной страны должно помнить, чем заканчивались попытки посягательств на чужое», – напомнил Володин.

Ранее Эстония захотела в обход ЕС передать Украине замороженные российские активы.

Напомним, ЕС сообщил, что заморозил 19 млрд евро активов российского бизнеса и до 300 млрд евро активов ЦБ России. Сейчас, как отмечают эксперты, ЕК пытается «подогнать правовую базу под свои нужды», поскольку изначальная заморозка активов была незаконной. Банк РФ полагает, что перспективы возврата активов российских банков крайне низкие, но с юридической точки зрения они пока не конфискованы.

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