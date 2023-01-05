Guilty pleasure: 5 популярных сериалов про школу, которые смотрят и взрослые
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Элита (2018)
Испанская тин-драма и лидер просмотров Netflix. Лихо закрученная история об учениках престижного лицея, сдобренная детективным конфликтом и внушительным количеством постельных сцен.
Половое воспитание (2018)
Британский комедийный сериал, который называют революционным для своего жанра. Сюжет крутится вокруг компании школьников, нашедших весьма нестандартный поход к изучению собственной сексуальности. К слову, некоторые их открытия оказываются сюрпризом и для старших товарищей.
Уэнсдэй (2022)
Свежий хит Netflix — нашумевший спин-офф “Семейки Аддамс” в постановке великого и ужасного Тима Бертона. Не слышал о нем только ленивый, поэтому добавим одно для тех, кто по каким-то причинам пропустил этот проект: вас ждет много приятных сюрпризов.
Леденящие душу приключения Сабрины (2018)
Готическая интерпретация “Сабрины — маленькой ведьмы” с зашкаливающей концентрацией оккультизма, интриг и сексуальных персонажей.
Эйфория (2019)
Еще одна революция в мире тин-драм от HBO. Здесь подростковая жизнь показана без прекрас, а некоторые сюжетные ходы могут шокировать и более “опытного” взрослого зрителя.
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