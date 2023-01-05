Guilty pleasure: 5 популярных сериалов про школу, которые смотрят и взрослые

Элита (2018)

Испанская тин-драма и лидер просмотров Netflix. Лихо закрученная история об учениках престижного лицея, сдобренная детективным конфликтом и внушительным количеством постельных сцен.

Половое воспитание (2018)

Британский комедийный сериал, который называют революционным для своего жанра. Сюжет крутится вокруг компании школьников, нашедших весьма нестандартный поход к изучению собственной сексуальности. К слову, некоторые их открытия оказываются сюрпризом и для старших товарищей.

Уэнсдэй (2022)

Свежий хит Netflix — нашумевший спин-офф “Семейки Аддамс” в постановке великого и ужасного Тима Бертона. Не слышал о нем только ленивый, поэтому добавим одно для тех, кто по каким-то причинам пропустил этот проект: вас ждет много приятных сюрпризов.

Леденящие душу приключения Сабрины (2018)

Готическая интерпретация “Сабрины — маленькой ведьмы” с зашкаливающей концентрацией оккультизма, интриг и сексуальных персонажей.

Эйфория (2019)

Еще одна революция в мире тин-драм от HBO. Здесь подростковая жизнь показана без прекрас, а некоторые сюжетные ходы могут шокировать и более “опытного” взрослого зрителя.