 

Румыния попыталась оплатить российский газ фальшивыми рублями

05.01.2023, 9:33, Разное
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Представители «Газпрома» сообщили, что Румыния попыталась обмануть российскую сторону и заплатить за поставленный газ недействительными или фальшивыми рублями.

Санкции против РоссииЕщё с сентября между Россией и Румынией шли переговоры о поставке газа в обход санкций. В итоге договорённость была достигнута – Газпром обязался поставлять газ почти без наценок, а Румыния обязалась платить за него наличными.

Однако когда несколько фур с деньгами были доставлены в пункт приема и наличные были подсчитаны, выяснилось что действительными из них являются лишь около 25% – более половины купюр в ультрафиолете показывали надпись «взятка», часть были выпущены до 1993 года, а несколько миллионов и вовсе были напечатаны на обычном принтере или имели логотип «билета банка приколов».

Румынский представитель Роман Наетреску сначала начал отрицать факт подмены, затем попытался в счёт долга отдать свои золотые часы, а когда и эта попытка не увенчалась успехом, сел в машину с итальянскими номерами и скрылся в неизвестном направлении.

Бухарест уже признал проблему. Поскольку откачать газ обратно не представляется возможным, рассматриваются альтернативные способы оплаты, в качестве наиболее вероятных – поддержка российских резолюций в ООН, открытие воздушного пространства или отправка молдавских граждан на сезонные работы в Россию в качестве отработки госдолга.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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