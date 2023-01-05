 

Заседание Палаты представителей США в среду завершилось без избрания спикера

05.01.2023, 8:50, Новости дня
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Палата представителей США не смогла в течение шести туров голосования избрать спикера, заседание завершили, конгрессмены снова соберутся в четверг, сообщают информационные агентства.

В Палата представителей большинство у республиканцев, но их лидер Кевин Маккарти не смог набрать необходимого числа голосов. Заседание приостановили до 20.00 по местному времени (04.00 мск четверга), а когда оно возобновилось, большинство конгрессменов поддержали решение разойтись до полудня четверга по местному времени (20.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

Напомним, Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера. Раскол среди республиканцев привел к тому, что больше всего голосов пока набирает кандидат от демократов Хаким Джеффрис – однопартийцы отдают за него все свои 212 голосов. У республиканцев более 220 голосов при необходимых 218, но часть Республиканской партии голосует не за Маккарти, а за альтернативного кандидата – Байрона Дональдса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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