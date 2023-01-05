 

Опубликовано видео боевой работы расчетов ударных беспилотников в ходе “спецоперации” в Украине

05.01.2023, 8:50, Новости дня
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Российское Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы расчетов ударных беспилотников подразделений специального назначения ЦВО в ходе спецоперации на Украине.

Беспилотники используются для «адресного огневого поражения» украинских артиллерии, наблюдательных постов, секретов и засад. Военные выходят на стартовые позиции, откуда запускают БПЛА. После ударов по целям «проводят посадку летательного аппарата и меняют позицию для выхода из зоны возможного ответного огня».

Ведомство информирует в Telegram, что БПЛА военные «конструируют самостоятельно». Подчеркивается, что командование ЦВО высоко оценивает рационализаторские инициативы спецназа, некоторые военные представлены к государственным наградам.

Напомним, выступая в декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент Владимир Путин потребовал сделать беспилотники доступными для применения подразделениями разного уровня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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