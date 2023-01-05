 

«Коммерсант» указал на попадание Востока и Запада в зависимость от Эрдогана

05.01.2023, 8:50, Новости дня
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2022 году стал одним из наиболее влиятельных политиков, а с началом конфликта в Украине – почти незаменимым, так как выполняет роль практически безальтернативного посредника между двумя сторонами, получая от этого выгоду политическую и экономическую.

Издание «Коммерсант» отмечает, что Эрдоган уже давно является уникальным партнером для Запада и для России, однако с начала российской спецоперации его положение стало беспрецедентным.

В марте 2022 года переговоры Москвы и Киева проходили именно в Турции, однако результата не дали. При этом, пишет «Ъ», продолжение конфликта в Украине дало президенту Турции шанс укрепить свое влияние на мировой арене, хотя он неоднократно призывал к скорейшему решению конфликта мирным путем.

Между тем, отмечает издание, чем дольше против РФ будут вводиться санкции, тем больше выгоды будет получать Турция, помогая их обходить.

По данным исследования газеты The New York Times, товарооборот между Россией и Турцией с начала СВО вырос (по данным на октябрь) на 198%.

Кроме того, Турция получила еще ряд бонусов от кризиса в отношениях Запада и России: проект газового хаба, заключение в Стамбуле зерновой сделки, рычаг давления на НАТО после подачи заявок на вступление в альянс Швеции и Финляндии. Вместе с тем Анкара продолжает активно сотрудничать с Киевом в военной сфере.

При этом, продолжает «Ъ», Эрдоган лавирует, говоря о своем отношении к России, Западу и конфликту на Украине.

Однако уже через полгода – в мае или июне 2023 – в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. «Коммерсант» подчеркивает, что выбор турецких граждан может повлиять на дальнейшее развитие украинского кризиса, повеление НАТО, ситуацию на Ближнем Востоке и на возможность Москвы обходить санкции. При этом пока точно оценить шансы Эрдогана нельзя, однако ситуация, учитывая рейтинги, для него может быть нестабильной.

Напомним, ранее сенат Пакистана выдвинул кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира в связи с действиями по урегулированию кризиса на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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