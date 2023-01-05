 

Посол Индонезии рассказал о рассмотрении использования карт «Мир» в стране

05.01.2023, 8:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Индонезия находится в процессе рассмотрения возможности использования карт российской платежной системы «Мир», сообщил индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

По его словам, индонезийским банкам было рекомендовано рассмотреть вопрос использования карт «Мир», однако это займет определенное время, страна пока находится в процессе решения этого вопроса, передает РИА «Новости».

Напомним, на сегодняшний день карты «Мир» принимают девять зарубежных стран: Армения, Вьетнам, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия, Южная Корея.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06.21 / Шмыгаль обжаловал предписание НАПК об увольнении Витренко с поста главы “Нафтогазу” – ОАСК

14.03.21 / Украину на Донбассе защищали около 40 добровольческих батальонов – штаб ООС

11.09.20 / МВД предложило снимать отпечатки пальцев у всех живущих в России иностранцев

12.02.21 / Лавров счел неприличной позицию Запада по принижению роли Контактной группы по Донбассу

01.07.21 / Директор еще одного департамента НБУ подал в отставку

10.09.20 / Поможет Трампу выполнить предвыборные обещания — New York Times о сокращении американских войск в Ираке

12.12.21 / У замглавы МВД Гогилашвили есть российский паспорт

28.05.21 / “Та незабываемая ночь”: Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о важном событии в своей жизни

30.05.22 / Указание здоровых органов в медкартах детей в Мариуполе привлекло внимание СК

04.07.21 / В желудках у коров обнаружены микроорганизмы, способные перерабатывать пластик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика