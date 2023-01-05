Посол Индонезии рассказал о рассмотрении использования карт «Мир» в стране

Индонезия находится в процессе рассмотрения возможности использования карт российской платежной системы «Мир», сообщил индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

По его словам, индонезийским банкам было рекомендовано рассмотреть вопрос использования карт «Мир», однако это займет определенное время, страна пока находится в процессе решения этого вопроса, передает РИА «Новости».

Напомним, на сегодняшний день карты «Мир» принимают девять зарубежных стран: Армения, Вьетнам, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия, Южная Корея.

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