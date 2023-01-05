Байден неясно выразился и сравнил мир с заплаткой на джинсах

Президент США Джо Байден неясно выразился, заявив, что мир – это не заплатка на джинсах.

По его словам, он никогда ранее не был столь оптимистичен в отношении перспектив США, чем сейчас. В связи с этим он заявил, перефразируя высказывание из его «старого района», что остальные страны – мир – это не «заплатка на джинсах», «если мы делаем то, что хотим и должны делать», передает РИА «Новости».

Текст выступления Байдена в штате Кентукки опубликован на сайте Белого дома.

Напомним, Байден известен своими оговорками и туманными фразами. Так, президент США ранее перепутал количество американских штатов.

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