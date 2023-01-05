В Калифорнии полицейские применяют силу против темнокожих в два раза чаще, чем против белых

Полицейские Калифорнии применяют силу в отношении темнокожих жителей более чем в два раза чаще, чем в отношении белых, пишет The Guardian со ссылкой на свежеопубликованный доклад по данным за 2021 год. В этом документе также отмечается, что несоразмерно часто калифорнийские правоохранители также останавливают и обыскивают латиноамериканцев, трансгендеров и людей с инвалидностью.



AP

Полиция Калифорнии в 2021 году во время остановок транспорта и пешеходов применяла силу против темнокожих жителей более чем в два раза чаще, чем против белых, пишет The Guardian со ссылкой на новый доклад по расовому профилированию.

В документе также отмечается, что правоохранительные органы обыскивали темнокожих в 2,2 раза чаще, чем белых, и что темнокожую молодёжь в возрасте от 15 до 17 лет обыскивали почти в шесть раз чаще, чем белых подростков.

Кроме того, латиноамериканцев останавливали и применяли в их отношении силу в 1,4 раза чаще, чем в отношении белых, при этом латиноамериканскую молодёжь обыскивали почти в четыре раза чаще, чем белых.

В докладе подчёркивается, что несоразмерные обыски чернокожих и латиноамериканцев сохраняются, несмотря на то что с 2019-го по 2021 год полицейские находили у членов этих групп контрабанду реже, чем у белых.

Консультативный совет Калифорнии по расовому профилированию и профилированию личности собрал данные по 2021 году у 58 местных правоохранительных структур, и его выводы, как отмечает издание, основаны на восприятии полицейскими рас, этнической принадлежности, пола и степени нетрудоспособности людей, которых они останавливают.

Эти данные свидетельствуют о том, что расовое профилирование остаётся системной проблемой в штате, особенно если учесть продолжающуюся практику «остановок под предлогом», когда сотрудники используют незначительные нарушения в качестве предлога для обыска людей, который в противном случае не был бы оправдан.

В целом в 2021 году 58 правоохранительных структур, в том числе 23 крупнейших полицейских отделений штата, более 3,1 миллионов раз останавливали транспорт и пешеходов. При этом, согласно докладу, в более чем 42% случаев человек, которого останавливали, воспринимался правоохранителями как латиноамериканец. Более 30% были охарактеризованы как белые, а 15% — как темнокожие. При этом, как отмечается в статье, латиноамериканцы составляют примерно 39% от общей численности населения штата, белые жители — 35%, а чернокожие — 6%.

В докладе также говорится, что трансгендерных жителей штата также несоразмерно часто останавливали за предполагаемые правонарушения, связанные с праздношатанием, которые, по словам правозащитников, уже давно используются полицией для криминализации и преследования транс-людей и секс-работников. В прошлом году Калифорния отменила закон о борьбе с праздношатающимися, который критики назвали запретом на «прогулки для трансгендеров» из-за его дискриминационного применения.

За праздношатание полицейские также чаще останавливали людей с предполагаемой инвалидностью. Так, среди людей с предполагаемыми психическими расстройствами праздношатание стало поводом для примерно 6% остановок правоохранителями по сравнению с 1% среди людей без инвалидности.

«Это исследование даёт понять, что расовое профилирование и профилирование личности выходят за рамки уголовно-правовой системы и охраны правопорядка; и это также критическая проблема общественного здравоохранения», — говорится в докладе.