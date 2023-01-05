«Нельзя подводить детей» — Сунак решил подтянуть у английских школьников математику

Британский премьер-министр собирается анонсировать «новую миссию», призванную переосмыслить подход к образованию в стране. Он планирует сделать обучение математике в школах обязательным до 18 лет, поскольку, по его словам, умение работать с цифрами является основным требованием для современных профессий. Впрочем, критики считают инициативу Сунака «пустым обещанием», поскольку она вряд ли поможет увеличить число преподавателей, передаёт Sky News.



AP

Ученики в Англии будут изучать математику до 18 лет в соответствии с планами, которые собирается обнародовать Риши Сунак. В своей первой речи в этом году британский премьер сделает упор на необходимости «переосмыслить отношение к арифметической грамотности», пишет Sky News.

«Выпускать наших детей в мир без этих навыков — значит подводить наших детей», — заявит глава правительства. При этом он не станет раскрывать подробностей его новой «образовательной миссии», отмечает телеканал.

Согласно официальным данным, около 8 миллионов взрослых в Англии обладают знаниями арифметики на уровне начальной школы. В то же время 60% учащихся из неблагополучных семей не имеют базовых математических навыков в 16 лет, обращает внимание Sky News.

«Сейчас только половина всех 16-летних вообще изучают математику. Тем не менее в мире, где повсюду нужны данные, а статистика лежит в основе каждой специальности, работа наших детей потребует больше аналитических навыков, чем когда-либо прежде», — скажет Сунак.

Ожидается, что во время выступления премьер «признает, что реформы такого масштаба не будут лёгкими». Иными словами, инициатива не вступит в силу до обновления парламента. Он также заверит слушателей, что этот вопрос является для него «личным», потому что «самая важная причина» его прихода в политику заключалась в том, чтобы «дать каждому ребёнку максимально возможный уровень образования».

По словам Даунинг-стрит, изучение математики до 18 лет поставит Англию в один ряд с большинством других стран ОЭСР, включая Австралию, Канаду, Финляндию, Францию, Германию, Японию, Норвегию и США.

По мнению телеканала, обещания походят на «выхолощенную» версию образовательной политики, которую руководство Консервативной партии предлагало летом прошлого года. В то время Сунак говорил, что хочет создать новую британскую степень бакалавра, требующую от всех 16-летних расширенное изучение основных предметов, включая математику и английский язык.

Обязательное изучение математики до 18 лет ранее отстаивали многие другие политики, в том числе Лиз Трасс на посту министра образования. Этот пункт также упоминался в манифесте Лейбористской партии в 2015 году, напоминает Sky News.

Теневой министр лейбористов по вопросам образования Бриджит Филлипсон раскритиковала план премьера. «Он (Сунак. — ИноТВ) не сможет выполнить это повторно разогретое, пустое обещание без большего количества учителей математики. Между тем правительство год за годом не достигает своей цели по увеличению числа учителей математики, а уже работающие преподаватели массово увольняются», — сказала она.

Депутат Либерально-демократической партии Мунира Уилсон согласилась с мнением лейбористов. «Слова премьер-министра ничего не значат без дополнительного финансирования и увеличения персонала, который позволит этим планам осуществиться», — подчеркнула она.

Очевидно, что для преподавания математики до 18 лет требуется больше учителей. Но школы уже борются с нехваткой преподавателей, и консерваторы «не планируют улучшать эту ситуацию», уверена Уилсон.