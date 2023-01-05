Вучич ответил на идею «приручить» его словами о том, что не видел в цирке волка

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя заявления СМИ о том, что ЕС должен «приручить» его, сказал, что не видел в цирке волка (его фамилия по-русски звучала бы как Волчонок), пишут СМИ.

Так Вучич прокомментировал материал Die Zeit, в котором заявлялось, что ЕС только твердой рукой может «приручить» его, и только с «ручным» лидером Сербия имеет шанс войти в ЕС, передает «RT на Балканах».

«Говорят, что я должен ввести санкции против России. Ну, большое вам спасибо, что так вмешиваетесь в наши дела», – сказал он. По словам Вучича, «все сводится» к его политике – «свободолюбивой и независимой». Он рассказал, что 15 лет назад водил дочь в цирк и запомнил, что самое крупное животное в цирке – слон, самое сильное – тигр. «А когда вы говорите о приручении Вучича, то волка я в цирке не видел. Ни волка, ни волчонка», – приводит его слова RT в Telegram.

Вучич заявил, что республика не изменит свою позицию по Косово, несмотря на давление Запада. Сербия готова выполнять все подписанные соглашения, а вот албанцы и международное сообщество «не уважают ни одно из них», сказал Вучич, добавив, что Сербия «продолжит свою борьбу». «Каждый продолжит делать свою работу. Они – шантаж и угрозы, а мы – сохранение нашей свободы и независимости, своей Сербии», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, хотя вооруженные силы Сербии выведены из режима полной боевой готовности, а на севере Косово разобрали баррикады, в ЕК сочли ситуацию в регионе «очень хрупкой».

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