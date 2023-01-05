Власти Тайваня сообщили о расширении ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию

Список высокотехнологичных товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию ограничен, расширили, сообщило экономическое ведомство Тайваня.

В список включены более 50 наименований, в частности, связанные с ядерной энергетикой вещества, а также химикаты и продукция машиностроения. Власти Тайваня пояснили, что речь идет о продукции, которая может быть использована в военных целях. В сообщении говорится, что данный шаг предпринят в целях «международного сотрудничества», передает РИА «Новости».

Напомним, власти Тайваня поддержали западные санкции против России, в ответ Москва внесла Тайвань в список недружественных РФ стран и территорий. Тайвань является одним из лидеров производства полупроводников.

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