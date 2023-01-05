 

Власти Тайваня сообщили о расширении ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию

05.01.2023, 7:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Список высокотехнологичных товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию ограничен, расширили, сообщило экономическое ведомство Тайваня.

В список включены более 50 наименований, в частности, связанные с ядерной энергетикой вещества, а также химикаты и продукция машиностроения. Власти Тайваня пояснили, что речь идет о продукции, которая может быть использована в военных целях. В сообщении говорится, что данный шаг предпринят в целях «международного сотрудничества», передает РИА «Новости».

Напомним, власти Тайваня поддержали западные санкции против России, в ответ Москва внесла Тайвань в список недружественных РФ стран и территорий. Тайвань является одним из лидеров производства полупроводников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09.21 / В Африке самый низкий охват вакцинацией от коронавируса – ВОЗ

25.11.20 / Греческий нефтяной танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии

21.02.21 / Пенс отказался участвовать в мероприятии с Трампом

23.11.20 / Пенсионеры в Минске вышли на «марш мудрости»

24.03.22 / Макрон предупредил о беспрецедентном мировом продовольственном кризисе

15.02.21 / Анонсирован визит президента Киргизии в Россию

24.02.22 / Политика: Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

08.12.21 / Илон Маск – «если люди не будут рожать больше детей, цивилизация разрушится»

14.09.20 / В украинской делегации в контактной группе появится должность спикера – Резников

07.11.21 / Украина бесплатно получила почти 3 млн доз вакцины Moderna

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика