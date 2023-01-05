Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару, но растет к евро

В начале торгов рубль снизился относительно доллара и юаня, но вырос к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» дешевел в начале торгов, но укрепился до 72,15 рубля (плюс 15 копеек), курс евро снизился до 76,02 рубля (минус 13 копеек). Курс юаня поднялся до 10,29 рубля (плюс 2 копейки), передает РИА «Новости».

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