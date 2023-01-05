Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару, но растет к евро
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В начале торгов рубль снизился относительно доллара и юаня, но вырос к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» дешевел в начале торгов, но укрепился до 72,15 рубля (плюс 15 копеек), курс евро снизился до 76,02 рубля (минус 13 копеек). Курс юаня поднялся до 10,29 рубля (плюс 2 копейки), передает РИА «Новости».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет