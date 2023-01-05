 

Робби, Зендея, Хайек: самые сочные красотки Голливуда

05.01.2023, 6:50, Разное
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Актриса Голливуда Марго Робби сейчас находится на пике своей популярности. За последние несколько лет она сыграла более чем в 10 фильмах: например, Однажды в Голливуде, Отряд Самоубийц, Амстердам. А не так давно состоялась премьера ленты “Вавилон”, в которой 32-летняя блондинка сыграла главную роль. Ее партнером по съемкам был Брэд Питт – бывший муж Анджелины Джоли.

Кстати, Джоли с возрастом становится лишь краше. Говорят, женщины после развода расцветает. Так это точно про Анджелину, которая бросила Питта шесть лет назад. 47-летняя актриса Голливуда, как и раньше, будоражит умы мужчин. Одни из последних работы брюнетки – фильмы “Вечные” и “Малефисента: Владычица тьмы”, принадлежащие The Walt Disney Company.

Эмили Блант, которая является одной из самых востребованных актрис в США, тоже сотрудничала с Disney. Несколько лет назад на экраны вышел фильм “Мэри Поппинс возвращается”, в котором главную роль исполнила эта знаменитость. Блант заслуживает наград не только за ее талант, но и красоту. Ее смело можно занести в список самых сочных красоток Голливуда.

В этот же рейтинг заслуженно попадает и обладательница пышной груди Сальма Хайек. Помимо выдающегося бюста у актрисы потрясающая харизма и неподражаемый мексиканский акцент. Трудно в это поверить, но в сентябре 2023-го этой звезде исполнится 57 лет.

Но если говорить о молодых актрисах Голливуда, то сразу вспоминается 26-летняя Зендея, которая известна благодаря таким фильмам, как “Человек-Паук” и “Дюна”, и сериалу “Эйфория”. Пронзительный взгляд и изящные формы брюнетки – то, что заставляет мужчин обратить на нее внимание.

Этот список можно продолжать бесконечно, но мы решили остановиться на пятерке самых сексуальных и востребованных звезд. Ранее “Дни.ру” писали о самых пышных грудях актрис Голливуда.


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