 

CBS – торнадо, наводнения и метели — на США обрушился мощный циклон

05.01.2023, 6:34, Разное
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Юг и Запад США оказался во власти мощнейшего циклона, ставшего причиной торнадо, наводнений и метелей в разных городах страны, пишет CBS. Как передаёт телеканал, в Алабаме воздушные вихри разрушили дома и административные здания, а в Денвере снегопад парализовал работу международного аэропорта.

Перейдём к теме экстремальных штормов, подвергающих миллионы людей опасности наводнений и торнадо на юге, а также метелей и гололёда на Среднем Западе. По меньшей мере один из этих торнадо сегодня во второй половине дня обрушился на местность возле Монтгомери в штате Алабама. С репортажем оттуда корреспондент CBS Марк Штрассман.

МАРК ШТРАССМАН, корреспондент CBS News: Алабама провела большую часть сегодняшнего дня, наблюдая за торнадо, ставших результатом мощного потока, понявшегося на востоке. Похожие на торнадо вихри опускались на землю и вызывали ливни и град.

Но экстремальные погодные явления преобладали не только на Юге. Ливни стали причиной обширных наводнений на территории от побережья центральной части Калифорнии до Сакраменто.

Снег в Сиерре: сугробы высотой в четыре фута (1,22 м — прим. ИноТВ), достаточные, чтобы создать помехи вылету и прилёту самолётов в международном аэропорту Денвера. На Верхнем Среднем Западе от Северной и Южной Дакоты до Минесоты метели и нежные вихри.

МУЖЧИНА: Если попадаю в такие условия, я стараюсь избегать быстрой езды.

МАРК ШТРАССМАН: На Юге эти предполагаемые торнадо вчера вечером вызвали масштабные разрушения, уничтожив дома и повредив часть школы  в Джессивилле, штат Арканзас. Здесь в Алабаме эта бушующая в воздухе гроза затянется на несколько часов, а опасность торнадо сохранится для некоторых частей штата до конца ночи.

Дата выхода в эфир: 4 января 2022 года.

 


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