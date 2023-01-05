 

Anadolu сообщило о выдвижении Эрдогана на Нобелевскую премию мира Сенатом Пакистана

05.01.2023, 5:59, Новости дня
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Сенат Пакистана выдвинул кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира в связи с действиями Анкары по урегулированию кризиса на Украине.

В обращении спикера Сената Садика Санджрани в Нобелевский комитет говорится, что Эрдоган «в одиночку предотвратил глобальную катастрофу». В Пакистане заявили о «неустанных усилиях» президента Турции, а также о его «своевременной и эффективной» работе с обеими сторонами конфликта. 

На прошлой неделе спикер парламента Турции Мустафа Шентоп рассказал, что инициировал выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира за «вклад в дело мира между Россией и Украиной», передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

Напомним, в 2022 году Нобелевская премия мира была вручена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал*» (признан иноагентом), украинскому Центру гражданских свобод.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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