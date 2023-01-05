 

Министр культуры Украины Ткаченко сообщил о передаче в Раду проекта закона по «борьбе с сотнями названий улиц Пушкина»

05.01.2023, 5:59, Новости дня
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В Верховную раду направлен проект закона, который позволит продолжить «процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина», сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Ткаченко заявил, что кабмин поддержал проект закона «по преодолению последствий русификации». Документ рассматривает парламент Украины. Законопроект определяет порядок ликвидации топонимов и российских памятников на Украине. По версии украинской стороны, проект закона позволит «уменьшить влияние российских нарративов». Ткаченко сказал, что речь идет об одном из секторальных трендов Украины – «подальше от Москвы», «подальше от российских нарративов», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В декабре вандалы изрисовали красной и желтой краской самый большой в Украине памятник поэту Александру Пушкину в Киеве. На постамент нанесли надписи на украинском языке с требованием снести памятник.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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