 

Hill назвала три главные внешнеполитические угрозы для США в 2023 году

05.01.2023, 5:58, Новости дня
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Главными внешнеполитическими угрозами для США в 2023 году являются риск конфликта с Россией или Китаем, ряд региональных конфликтов, а также распространение ядерного оружия, пишут СМИ.

Как сообщил глава Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс, риск конфликта с Россией или Китаем, а, возможно, с обеими державами сразу «затмил применение оружие массового поражения против США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

Второй угрозой назван ряд возможных региональных конфликтов, которые могут привести к применению ядерного оружия. Речь идет о ситуации на Корейском полуострове, угрозе столкновения между Израилем и Ираном или Индией и Пакистаном, конфронтации США и Китая в Южно-Китайском море, а также о стычках на границе Китая и Индии.

Третьей угрозой Старс назвал угрозу распространения ядерного оружия и последствия других факторов, таких, как изменение климата, например, «в Сахеле, Сомали и Центральной Америке».

Напомним, 90% американцев ожидают еще один год политических конфликтов. Исследователи подсчитали, что 72% американцев прогнозируют рост уровня преступности, а 56% предсказывают многочисленные забастовки профсоюзов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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