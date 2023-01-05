Hill назвала три главные внешнеполитические угрозы для США в 2023 году
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Главными внешнеполитическими угрозами для США в 2023 году являются риск конфликта с Россией или Китаем, ряд региональных конфликтов, а также распространение ядерного оружия, пишут СМИ.
Как сообщил глава Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс, риск конфликта с Россией или Китаем, а, возможно, с обеими державами сразу «затмил применение оружие массового поражения против США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.
Второй угрозой назван ряд возможных региональных конфликтов, которые могут привести к применению ядерного оружия. Речь идет о ситуации на Корейском полуострове, угрозе столкновения между Израилем и Ираном или Индией и Пакистаном, конфронтации США и Китая в Южно-Китайском море, а также о стычках на границе Китая и Индии.
Третьей угрозой Старс назвал угрозу распространения ядерного оружия и последствия других факторов, таких, как изменение климата, например, «в Сахеле, Сомали и Центральной Америке».
Напомним, 90% американцев ожидают еще один год политических конфликтов. Исследователи подсчитали, что 72% американцев прогнозируют рост уровня преступности, а 56% предсказывают многочисленные забастовки профсоюзов.
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