 

Bloomberg узнало о намерении McDonald’s прекратить бизнес в Казахстане после отказа от мяса из России

05.01.2023, 4:35, Новости дня
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В связи с ситуацией в Украине и отказа от поставок мяса из РФ в Казахстан сеть быстрого питания McDonald’s намерена покинуть центральноазиатскую страну, сообщили источники.

Указывается, что Казахстан «остался без замены российским поставкам мяса» после того, как начались «сбои», связанные с российской спецоперацией. Хотя на местные предприятия не должны распространяться санкции, McDonald’s запретила франчайзи в Казахстане закупать котлеты у российских поставщиков. Однако закупки котлет в Европе не могут решить проблему, так как из-за высокой цены и расходов на перевозку бизнес пришлось бы вести в убыток, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, в ноябре McDonald’s в Казахстане сообщила, что работа сети в стране приостанавливается. Франчайзи McDonald’s в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, который в декабре предстал перед судом по делу о хищениях в газовой сфере.

McDonald’s списала 1,2 млрд долларов из-за продажи бизнеса в России. McDonald’s объявила о приостановке работы в РФ 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Летом предприятия сети открылись под названием «Вкусно – и точка».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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